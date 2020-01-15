«Два характера, две сильные личности»: Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы и Ивана Телегина





За неделю до Нового года певица Пелагея официально заявила о разводе с Иваном Телегиным. Пара воспитываем дочь Таисию и старается решить все вопросы интеллигентно и достойно. Мать исполнительницы Светлана Ханова, высказалась о расставании дочери и хоккеиста. Она сообщила, что никогда не вмешивалась в отношения звездной пары и сейчас не дает им советов. Светлана Ханова отметила, что она продюсер Пелагеи только в ее творчестве, но не в жизни.Мать Пелагеи уверена, что Иван Телегин не бросит своего ребенка и будет уделять время и финансово обеспечивать, поскольку он не жадный мужчина. Также продюсер Пелагеи сообщила, что певица и хоккеист уже обо всем договорились. Светлана Ханова рассказала, что нормально общается с бывшим возлюбленным дочери и они поздравляют друг друга с праздниками.