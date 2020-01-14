Звезда «Дом-2» Вика Романец отмечает 30-летие в Сингапуре
Бывшая участница скандального телевизионного реалити «Дом-2» Виктория Романец отправилась в очередное путешествие. На этот раз вместе со своим супругом Антоном Гусевым она улетела в свой день рождения в Сингапур.
Виктория Романец отмечает свое 30-летие. Звезда телестройки вместе с мужем поехала на другой конец света, а именно в Азию.
В личном блоге Виктория отметила, что выбрала совсем не ту страну, чтобы отметить свой день рождения. По ее словам, она постарела раньше на целых пять часов, а все потому, что в Сингапуре именно такая разница с московским временем.
Также Романец подчеркивает, что является счастливым человеком, потому что у нее есть все для счастливого, а главное беззаботного будущего. Виктория пишет, что может себе позволить где угодно отдыхать, кушать, что ей нравится, и никто не может найти на нее управы.
Свою жену поздравил и Антон Гусев. Однако сделал он это в шутливой форме, сказав, что молодость постепенно уходит, и допоздна находиться они в ресторане не будут, а 30 серьезная дата. Тем не менее, мужчина сам отметил, что он шутит, и добавил, они с Викторией придерживаются правильного питания.
Виктория Романец отмечает свое 30-летие. Звезда телестройки вместе с мужем поехала на другой конец света, а именно в Азию.
В личном блоге Виктория отметила, что выбрала совсем не ту страну, чтобы отметить свой день рождения. По ее словам, она постарела раньше на целых пять часов, а все потому, что в Сингапуре именно такая разница с московским временем.
Также Романец подчеркивает, что является счастливым человеком, потому что у нее есть все для счастливого, а главное беззаботного будущего. Виктория пишет, что может себе позволить где угодно отдыхать, кушать, что ей нравится, и никто не может найти на нее управы.
Свою жену поздравил и Антон Гусев. Однако сделал он это в шутливой форме, сказав, что молодость постепенно уходит, и допоздна находиться они в ресторане не будут, а 30 серьезная дата. Тем не менее, мужчина сам отметил, что он шутит, и добавил, они с Викторией придерживаются правильного питания.