Певица Сиа впервые стала мамой, усыновив ребёнка





Прошлой весной Сиа заявляла, что хочет стать мамой для 16-летнего мальчика, которого она увидела на кадрах документальной ленты о приёмных детях. Воспитанием сына или дочери исполнительница планирует заниматься одна, так как, с её слов, до конца своих дней она не будет заводить серьёзных отношений. В молодости певица была влюблена в мужчину по имени Дэн, и когда избранник погиб в ДТП, она очень тяжело переживала трагедию. Летом 2014 года артистка вышла замуж за американского кинорежиссёра Эрика Андерса Лэнга, брак продлился чуть более двух лет.На сегодняшний день Сиа встречается с диджеем Дипло (Томас Пенц), но отношения с возлюбленным называет «без обязательств».