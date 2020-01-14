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Певица Сиа впервые стала мамой, усыновив ребёнка

Австралийская актриса, певица и автор песен Сиа Кейт Изобель Ферлер, с месяц назад отметившая своё 44-летие, впервые стала мамой, усыновив ребёнка. Его пол и возраст артистка пока не раскрыла.
Певица Сиа впервые стала мамой, усыновив ребёнка

Прошлой весной Сиа заявляла, что хочет стать мамой для 16-летнего мальчика, которого она увидела на кадрах документальной ленты о приёмных детях. Воспитанием сына или дочери исполнительница планирует заниматься одна, так как, с её слов, до конца своих дней она не будет заводить серьёзных отношений. В молодости певица была влюблена в мужчину по имени Дэн, и когда избранник погиб в ДТП, она очень тяжело переживала трагедию. Летом 2014 года артистка вышла замуж за американского кинорежиссёра Эрика Андерса Лэнга, брак продлился чуть более двух лет.

На сегодняшний день Сиа встречается с диджеем Дипло (Томас Пенц), но отношения с возлюбленным называет «без обязательств».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:17

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