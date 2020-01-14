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Опубликован рейтинг самых подделываемых смартфонов в 2019 году

Создателями китайского бенчмарка Master Lu был опубликован рейтинг самых подделываемых смартфонов в 2019 году. Лидирующие позиции занял раскладной гаджет Samsung W2018.

Следует отметить, что мошенники чаще всего подделывали смартфоны, которые произвели компании Apple и Samsung. На «яблочную» корпорацию пришлось около 16% подделок, а на южнокорейского производителя – 28%. Изготовители контрафакта больше всего облюбовали модель Samsung W2018. Этот смартфон выполнен в раскладном форм-факторе и оснащен парой сенсорных экранов. Кроме этого, гаджет может похвастаться наличием аппаратной цифровой клавиатуры. На китайском рынке Samsung W2018 признали самой покупаемой моделью. Этот гаджет подделывали более 4600 раз.

Вторую позицию в рейтинге занял смартфон iPhone 8 (свыше 4400 подделок), а за ним расположилась еще одна модель корпорации - iPhone XS Max (почти 2500 случаев контрафакта). В список самых подделываемых гаджетов 2019 года также попали OPPO R11, Xiaomi Mi Max, OnePlus 7 Pro и Mi 9.

Экспертам удавалось определять подделки, когда использовался бенчмарк Master Lu. Всего в прошлом году они зарегистрировали более 57 тысяч таких случаев.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:56

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