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Ольга Певцова о Галине Волчек: "Знакомила меня с состоятельными мужчинами"

Известная актерская семейная пара Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали гостями популярного ток-шоу «Судьба человека». В эфире телеканала «Россия 1» актриса сделала неожиданное заявление о недавно умершей Галине Волчек.
Ольга Певцова о Галине Волчек: "Знакомила меня с состоятельными мужчинами"

Как утверждает народная артистка, худрук театра «Современник» всегда была категорически против, чтобы она выходила замуж за Певцова и даже прилагала определенные усилия, чтобы «свести» ее с другими мужчинами. «Галина Борисовна даже знакомила меня с состоятельными людьми. Как-то раз мы отправились в Германию с гастролями, на нашем представлении тогда появился владелец крупнейшей немецкой фармкомпании. Галина Борисовна подозвала меня и подчеркнула, что он холост. Мы с господином Байером разговорились, я отметила, что мне на следующий день улетать в Россию, а он предлагал полететь позднее на его личном самолете», - вспомнила Дроздова и добавила, что впоследствии все-таки отказалась от этого предложения.

Как утверждает артистка, немецкий фармакологический гигант был не единственным богатым человеком, с кем ее знакомили. «В Штатах меня знакомили с семьей Джонсонов, которая владеет компанией Boeing. Мне из семьи позднее даже звонили и спрашивали, не хотела бы я поближе пообщаться с одним из их сыновей», - отметила Ольга Дроздова.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:16

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