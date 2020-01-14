Стефания Маликова раскрыла секрет похудения на 8 кг за пару месяцев





Новые фотографии Стефании Маликовой в соцсети Instagram вызвали ажиотаж среди подписчиков, которые засыпали кумира вопросами о секретах потери лишнего веса. Модель решила поделиться собственным походом в "сторис" веб-платформы, отметив, что смогла похудеть на 8 килограмм за несколько месяцев. Основной секрет состоял в интервальном голодании 16/8, которому красавица следовала около 120 дней. Кроме того, ограниченный рацион Маликова дополняла двумя еженедельными тренировками в спортзале и упражнениями для пресса на дому.Звезда порекомендовала фанатам отказаться на некоторое время от употребления мучного и сладкого, а чтобы отвлечь мысли от еды - необходимо найти любимое для себя занятие. Маликова утверждает, что: "еда не должна становиться главным фактором состояния. Как только это осознаешь, нежелательные килограммы уходят". Стоит отметить, что длительное голодание является крайне стрессовым опытом для организма и не рекомендуется во избежание развития проблем со здоровьем. Рацион следует составлять с профессиональным диетологом, а не по советам знаменитостей.