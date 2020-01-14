Помолодевшая Лайма Вайкуле поздравила поклонников со Старым Новым годом

Лайма Вайкуле в своем Instagram показала фанатам видео, где певица поздравляет всех с праздником. Она отдыхает в заснеженных горах, пьет кофе и желает всем приятного дня. Этот видеоролик стал поводом для поклонников, чтобы обсудить внешность вокалистки. В свои 65 лет она выглядит очень молодо и удивляет всех своей энергией.Подписчики поблагодарили Лайму Вайкуле за поздравление и пожелали ей в этом году творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний. В комментариях также отметили красоту исполнительницы, написали, что наслаждаются ее творчеством.