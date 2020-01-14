Витас вместе с детьми и супругой улетел отдыхать за границу
Исполнитель Витас показал поклонникам семейные видео с детьми. Артист улетел в теплую страну с семьей, чтобы отдохнуть.
На личной странице в Instagram в режиме Stories Витас делится с фанатами моментами своей жизни. В этот раз поклонникам певец необычным способом рассказал, что улетает на отдых. Он показал видео, где он с Максимом и Аллой находятся в холодной Москве, а через секунду перемещаются на море с пальмами.
Напомним, что Витас с супругой Светланой воспитывают дочь Аллу 11 лет и 4-летнего сына Максима. Девочка занимается музыкой и даже выступает с отцом на гастролях. Также она любит заниматься спортом, получив зеленый пояс по тхэквондо.
На личной странице в Instagram в режиме Stories Витас делится с фанатами моментами своей жизни. В этот раз поклонникам певец необычным способом рассказал, что улетает на отдых. Он показал видео, где он с Максимом и Аллой находятся в холодной Москве, а через секунду перемещаются на море с пальмами.
Напомним, что Витас с супругой Светланой воспитывают дочь Аллу 11 лет и 4-летнего сына Максима. Девочка занимается музыкой и даже выступает с отцом на гастролях. Также она любит заниматься спортом, получив зеленый пояс по тхэквондо.