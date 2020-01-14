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Врачи рассказали о признаках ларингита

Американские врачи рассказали о признаках ларингита. Также они напомнили, какие меры необходимо принимать для профилактики заболевания.

Ларингит – это воспалительный процесс слизистых оболочек гортани, который возникает как от инфекционных болезней, так и от простудных. Развивает состояние переохлаждение, перегрев, воздух с пылью, дыхание через рот. Осложнением ларингита может быть бронхит, паралич голосовых связок, гнойные воспаления, паралич голосовых связок, ларингоспазм и ложный круп. Чаще всего болезнь проявляется в холодное время года, а ее длительность составляет около двух недель.

Чтобы снизить риски болезни, необходимо знать основные симптомы ларингита, чтобы начать лечение как можно раньше. Из признаков выделяют хрипоту, потерю голоса, чувство комка или щекотки в горле, болезненные ощущения в области шеи, кашель.

Для профилактики ларингита необходимо вовремя лечить воспалительные процессы в горле, уклонятся от резких перепадов температур, отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Также нужно улучшать свой иммунитет, чему поспособствует употребление фруктов с высоким количеством и витамина C.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:58

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