40 лет исполнилось с момента основания Трубопроводных войск ЮВО





Еще в 1952 году были сформированы первые подразделения Трубопроводных войск СССР, которые впоследствии перешли в состав российской армии. Несмотря на тыловой и небоевой характер несения службы, нельзя не отметить важность работы каждого военнослужащего, о чем говорят подвиги бойцов в советское время. От работы ТбВ зависит не только обеспечение частей и соединений, но и важных гражданских объектов. Кроме того, "трубопроводчики" не всегда остаются в стороне, когда возникают чрезвычайные ситуации.Примером может послужить работа военнослужащих в Афганистане, которые смогли предоставить поставку нефтепродуктов отечественным частям, несмотря на обстрелы со стороны боевиков. Для создания первой ветки трубопровода из Термеза в раздираемую войной страну непосредственное участие принимали бойцы 95-го отдельного трубопроводного взвода, 90 человек из которого вошли в число жертв. Кроме того, без подачи воды со стороны ТбВ ЮВО невозможным оказалась бы ликвидация последствий землетрясения в Армении (1989) и аварии на Чернобыльской АЭС (1986).