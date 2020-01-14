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40 лет исполнилось с момента основания Трубопроводных войск ЮВО

14 января отмечают свой профессиональный день военнослужащие Трубопроводных войск ЮВО. В честь 40-летия с момента основания первого подразделения в Сети решили вспомнить подвиги бойцов во время землетрясения в Армении и катастрофы на ЧАЭС.
40 лет исполнилось с момента основания Трубопроводных войск ЮВО

Еще в 1952 году были сформированы первые подразделения Трубопроводных войск СССР, которые впоследствии перешли в состав российской армии. Несмотря на тыловой и небоевой характер несения службы, нельзя не отметить важность работы каждого военнослужащего, о чем говорят подвиги бойцов в советское время. От работы ТбВ зависит не только обеспечение частей и соединений, но и важных гражданских объектов. Кроме того, "трубопроводчики" не всегда остаются в стороне, когда возникают чрезвычайные ситуации.

Примером может послужить работа военнослужащих в Афганистане, которые смогли предоставить поставку нефтепродуктов отечественным частям, несмотря на обстрелы со стороны боевиков. Для создания первой ветки трубопровода из Термеза в раздираемую войной страну непосредственное участие принимали бойцы 95-го отдельного трубопроводного взвода, 90 человек из которого вошли в число жертв. Кроме того, без подачи воды со стороны ТбВ ЮВО невозможным оказалась бы ликвидация последствий землетрясения в Армении (1989) и аварии на Чернобыльской АЭС (1986).

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:34

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