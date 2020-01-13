Эрекция длилась три дня: Мексиканец принял «виагру» для быков-осеменителей и угодил в больницу





После приема таких препаратов эрекция у мужчины продолжалась в течение трех дней, из-за чего он даже попал в больницу мексиканского города Рейноса. Там медики оказали пациенту с пикантной проблемой необходимую помощь, после чего он признался, что принял препарат, потому что планировал вступить в интимную связь с 30-летней женщиной. Более того, чтобы купить столь сильный стимулятор, мексиканец даже съездил в соседний штат. Проще говоря, данное средство пострадавший принял не по ошибке, а вполне сознательно.Информацию о том, в каком состоянии находится пациент после лечения, источники не приводят. Впрочем, вряд ли состояние мужчины можно считать идеальным, особенно если принимать во внимание тот факт, что помочь ему медики смогли лишь путем хирургического вмешательства.