Крепкие пары проекта «Дом- 2», которые были вместе, но так и не поженились





На протяжении трех лет телезрители наблюдали за парой Ольги Бузовой и Романа Третьякова. Большинство были уверены, что ребята вскоре поженятся, но радостное событие так и не произошло. На тот момент их жизненные приоритеты разошлись. Ольга мечтала о карьере, а Роман о семье. В итоге он женился на модели Светлане Соколовой, которая родила ему сына.Около двух лет вместе были Евгения Феофилактова и Александр Задойнов. В какой-то момент отношения в паре очень сильно испортились из-за того, что Задойнов много времени уделял азартным играм. Из-за такого увлечения его даже выгоняли из проекта. Когда он вернулся, ребята еще недолго были вместе, но в итоге расстались. Евгения Феофилактова начала отношения с Антоном Гусевым, от которого она родила ребенка.Надежда Ермакова и Александр Гобозов также были достаточно яркой парой. Когда они встречались, то Александр посвящал ей песни и даже съездил на ее Родину, чтобы познакомиться с родственниками. Сейчас он то сходится, то вновь расходится с Алианой Устиненко, которая воспитывает их сына.