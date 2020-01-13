В США девушка спасла жизнь своего друга из Великобритании, с которым играла в Сети





Британский подросток был спасен подругой из американского штата Техас после того, как у него случился приступ. Ей удалось вызвать местную полицию к дому 17-летнего подростка, с которым 20-летняя жительница США играла в видеоигры по Сети, находясь за тысячи километров друг от друга. Девушка начала действовать, когда поняла, что у её приятеля начался эпилептический припадок. Родители парня были на первом этаже дома во время инцидента и не подозревали, что их сын страдает от судорог.Больного обнаружили в дезориентированном состоянии, которому оказали первую помощь. Позднее его доставили в больницу и стабилизировали. Сейчас он вернулся домой и вместе с родными поблагодарил американку за оперативную помощь. Британец также заявил, что это был не первый случай эпилепсии, поскольку его уже госпитализировали в мае. В настоящее время он ожидает консультации с медиками, которые должны предоставить необходимую терапию.