Звезда «Дом-2» Саша Шева окончательно перевезла дочку в Москву





Видимо, Саша Шева решила раз и навсегда пресечь все разговоры, которые касаются высказываний в ее адрес о том, что она плохая мать. Девушка забрала своего ребенка, наконец, жить к себе.Арианна прилетела к своей матери в Москву. Саша Шева в свою очередь встречала любимого ребенка с охапкой воздушных шаров. О том, что их семья воссоединяется, звезда написала в своем личном блоге.Однако далеко не все пользователи социальных сетей верят в искренность и серьезность намерений Саши воспитывать собственного ребенка. Большинство уверены, что Шева отправит свою дочь обратно в Орск.Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Сашу Шеву, и отметил, что она умница, раз решила забрать дочь.Сама же Саша в последнее время постоянно демонстрирует любовь по отношению к Арианне. Она провела с ней практически все зимние каникулы и хочет отправиться вместе с ней в Таиланд.