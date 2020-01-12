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Названы номинанты на получение антипремии “Золотая малина”

В открытом доступе представлен список номинантов на получение премии “Золотая малина”. Согласно традиции, вручение наград победителям состоится накануне проведения “Оскара”.
Названы номинанты на получение антипремии “Золотая малина”

В этом году “Золотая малина” состоится уже в 40-й раз, а непосредственно мероприятие намечено на 8 февраля. В номинации “Худший фильм” оказались “Годзилла: Король монстров”, киномюзикл “Кошки”, не самым удачным зрители и эксперты назвали также “Зеровиль”, “Репродукцию”, хоррор “Призраки Шэрон Тейт” и т. д. В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер. Из актрис антипремию могут получить Хилари Дафф, претендует на нее Мила Йовович, Деми Мур и даже Энн Хэтэуэй.

За звание “Худшего режиссера” будут соревноваться Майкл Доэрти, Андреа Берлофф, Фред Дёрст, Эдриан Грюнберг, Нил Маршалл, Том Купер и другие.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:21

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