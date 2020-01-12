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Житель Аляски после пожара жил три недели на морозе, соорудив импровизированное укрытие

Американским спасателям удалось найти жителя Аляски, который лишился дома и связи после пожара. 30-летний мужчина смог продержаться три недели на морозе, проживая в импровизированном укрытии.

Государственные службы США спасли мужчину от гибели в дикой природе Аляски. Он выжил в морозных зимних условиях в течение 23 дней после того, как его деревянный дом сгорел в середине декабря. На кадрах опубликованного властями видео на их странице в Facebook видно, как 30-летний мужчина отчаянно машет руками, стоя рядом с гигантским знаком SOS, выведенным на снегу. Спасатели смогли прийти на помощь американцу после того, как на протяжении нескольких недель его близкие не получали новостей.

Стоит отметить, что его дом сгорел после того, как житель Аляски по ошибке положил кусок картона в дровяную печь. Это послало искру через дымоход, который приземлился на крышу. Житель рассказал, что успел захватить лишь несколько одеял, пальто и спальный мешок. Более проблематичным оказалось отсутствие связи из-за нерабочего телефона. Известно, что из региона, где проживал спасенный, можно безопасно выбраться лишь с помощью воздушного транспорта.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:05

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