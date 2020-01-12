Подросток из Австралии “горит изнутри” из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой ноги





В 11 лет девочка получила растяжение голеностопного сустава во время занятий легкой атлетикой. В итоге безобидная на первый взгляд травма стала причиной развития Хронического регионарного болевого синдрома, из-за которого подросток пережила трехчасовую агонию. Боль распространилась по ноге и отдавала в плечо, а также усиливалась от малейших прикосновений и даже ветра. В интервью Daily Mail Australia подросток заявила, что может наступить момент, когда ей будет невыносимо прикасаться к коже и двигаться. Уже сейчас она иногда не может помыться из-за давления капель воды. Чтобы уснуть, она часто принимает снотворное, а в периоды ухудшения самочувствия она пользуется инвалидной коляской. С 2013 года пациентка проходить физиотерапию в Детской больнице Сиднея. Это позволило ей снова ходить, но спустя два года она начала страдать от обмороков и неэпилептических припадков, которые длятся от одной минуты до 3,5 часов. Школьница посещает занятия только несколько раз в неделю, а бережное отношение учителей и одноклассников лишь расстраивает ее.Отец подростка отметил, что ее эмоциональное и физическое благополучие постепенно ухудшается. Она потеряла всякую надежду на восстановление, но последняя операция имеет большие шансы на успех, но для этого семье необходимо собрать 65 тыс. долларов.