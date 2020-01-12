В России спрогнозировали подорожание черного хлеба





По данным Росстата, в 2019 году собрано 1,42 млн тонн ржи, что стало минимальным количеством за последние 50 лет. Стоимость закупленного зерна выросла на 44%, что приведет к увеличению цены на хлеб при снижении объемов продаж. Такие прогнозы составил аналитик Рудольф Булавин, который считает что сдержать подорожание может ввоз ржаной муки или ее замена на второй сорт.Помимо цен на черный хлеб увеличится стоимость на сырье для его производства. В конце 2019 года ценники на данный товар повысились на 5,8%.