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В России спрогнозировали подорожание черного хлеба

В России ожидается подорожание черного хлеба из-за плохого урожая 2019 года. Согласно прогнозам Российской гильдии пекарей, цена может подняться на 6,5-7% за год, передает Юрий Кацнельсон.

По данным Росстата, в 2019 году собрано 1,42 млн тонн ржи, что стало минимальным количеством за последние 50 лет. Стоимость закупленного зерна выросла на 44%, что приведет к увеличению цены на хлеб при снижении объемов продаж. Такие прогнозы составил аналитик Рудольф Булавин, который считает что сдержать подорожание может ввоз ржаной муки или ее замена на второй сорт.

Помимо цен на черный хлеб увеличится стоимость на сырье для его производства. В конце 2019 года ценники на данный товар повысились на 5,8%.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:57

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