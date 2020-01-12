ДТП в Башкирии с участием автобуса унесло жизнь неопознанной женщины





На 26-м километре трассы Уфа-Оренбург произошло столкновение автобуса Peugeot с неизвестной женщиной 35-40 лет. В результате полученных травм она скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Прибывшие врачи смогли лишь констатировать время гибели. Известно, что автомобиль направлялся в сторону столицы Республики Башкорстан, а его 33-летний водитель допустил наезд на пешехода.Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства, способствовавшие ДТП. Кроме того, специалистами устанавливается личность погибшей. Стоит отметить, что за минувшие сутки в этом регионе произошло около 11 подобных аварий, две из которых закончились смертельным исходом. В частности, в Чишминском районе погибла 12-летняя девочка, когда её родитель находился за рулем Kia Venga, потерявшего управление.