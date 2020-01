В Сети появились первые фото Meizu Zero без кнопок и вырезов

До начала нового десятилетия производители смартфонов вносили множество нововведений в привычный образ девайсов. Помимо устройств с гибким экраном на рынке должен был появится первый в мире флагман полностью без кнопок и вырезов от бренда Meizu. Из-за недостатка средств в коллективном финансировании новинку не успели выпустить в 2019 году. Теперь же инсайдеры смогли раздобыть "живые" фотографии прототипа, позволяющие оценить его с обеих сторон. Кроме того, в Сети появились слухи о предстоящем выходе Meizu Zero 2 с поддержкой сетей пятого поколения.Meizu Zero, сделанный из керамического цельного корпуса, является первым смартфоном без отверстий, который работает на eSIM, а не на съемной SIM-карте. Он также использует технологию mSound 2.0, которая позволяет дисплею функционировать как динамик, поэтому нет необходимости в вырезе для динамика. Кроме того, у Meizu Zero есть 5,99-дюймовый UHD AMOLED-дисплей, экранный сканер отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 845, IP68 сертификация на устойчивость к воде и пыли и быстрая беспроводная зарядка 18 Вт. Точная дата выхода новинки и её стоимость пока неизвестны.