Яичница с беконом на завтрак провоцирует развитие онкологии
Медики рассказали, что яичница с беконом на завтрак является причиной развития онкологии. Они считают, что жареная еда не приносит пользы организму.
Шведские ученые подтвердили слова коллег. Специалисты считают, что если ежедневно готовить яичницу с беконом или жареным мясом это может привести к раку поджелудочной железы, а также вызвать другие хронические заболевания органов ЖКТ.
Вероятность онкологии возрастает на 19% при употреблении больше 50 граммов мяса в день. Если же это яичница и еще 100 граммов бекона, то вероятность появления болезни составит уже 40%.
Шведские ученые подтвердили слова коллег. Специалисты считают, что если ежедневно готовить яичницу с беконом или жареным мясом это может привести к раку поджелудочной железы, а также вызвать другие хронические заболевания органов ЖКТ.
Вероятность онкологии возрастает на 19% при употреблении больше 50 граммов мяса в день. Если же это яичница и еще 100 граммов бекона, то вероятность появления болезни составит уже 40%.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 02:00