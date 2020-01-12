Яичница с беконом на завтрак провоцирует развитие онкологии





Шведские ученые подтвердили слова коллег. Специалисты считают, что если ежедневно готовить яичницу с беконом или жареным мясом это может привести к раку поджелудочной железы, а также вызвать другие хронические заболевания органов ЖКТ.Вероятность онкологии возрастает на 19% при употреблении больше 50 граммов мяса в день. Если же это яичница и еще 100 граммов бекона, то вероятность появления болезни составит уже 40%.