Анфиса Чехова рассказала, каким видит мужчину мечты

Анфиса Чехова уже долгое время остается одинокой и растит сына. В своем микроблоге она изредка сообщает о встречах с семьей или друзьями, но поклонники не замечали наличие партнера. Несмотря на это, звезда не боится говорить о чувствах и даже пишет любовную лирику. Артистка призналась, что ей нравится сочетание несочетаемого, например, термальные воды зимой и сдержанные, но страстные мужчины. Телеведущая отметила, что любит мороженое с горячим шоколадом и шале с камином.В новом посте звезда показала кадры, сделанные на курорте Шамони-Мон-Блан, где запечатлена в купальнике в горячем бассейне на свежем воздухе.