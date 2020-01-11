Никита Барышев не справился с заданием выгнать Рапунцелей из "Дом-2"





Всё началось с того, что Никита, вместе со своей подругой, перенёс свои вещи в комнату к семейной паре. Затем, дождавшись прихода главы семейства Дмитриенко, попытался поговорить с ним по-мужски, объяснив, что им пора покинуть проект и дать дорогу молодым. Теперь, благодаря этому небольшому конфликту, некоторые поклонники телепроекта стали узнавать Барышева в лицо. В Instagram же он известен тем, что не скупится на хвалебные посты в адрес ведущих и ярких участников телестройки, таких как пар Капаклы и Африкантовой.Стоит отметить, что Рапунцели приехали на проект после новогодних праздников с опозданием на один день, но практически сразу их пригласили на эфир шоу обсуждать выселение. Многие зрители задаются вопросом, почему бы Никите Барышеву не попытаться выселить своего друга Рому Капаклы, у которого с Мариной есть новая квартира, доставшаяся после победы в конкурсе.