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Звезда "Дом-2" Розалия Райсон "уничтожила" Ольгу Рапунцель в своём Instagram

Розалия Райсон не стала терпеть неприемлемое поведение свой коллеги по телестройке Ольги Рапунцель и уничтожила ее в прямом смысле слова в своем Instagram. Между бывшими подругами без преувеличения началась настоящая война.

Звезда "Дом-2" Розалия Райсон "уничтожила" Ольгу Рапунцель в своём Instagram

Розалия Райсон написала, что она вместе со своим супругом Андреем Шабариным всегда искренне переживала за Ольгу Рапунцель и ее мужа. Когда, их хотели выселить из комнаты, то она поддерживала ребят, защищала их от коллег по телестройке, которые говорили про семью Ольги Рапунцель всякие гадости. Однако теперь терпение Райсон явно закончилось. Она отмечает, что будет поступать с Ольгой и ее семьей также, как делают они. Стоит отметить, что кроме бывшей подруги досталось от Ольги Рапунцель и Александре Черно.


Сама же Ольга Рапунцель своей вины в происходящем признавать не хочет. Она говорит, что всегда исключает из своей жизни предателей и так она готова поступить с Розалией Райсон. Ей проще перестать общаться с участницей и продолжать обливать ее грязью, чем признать факт своей вины. Рапунцель просит предоставить ей телевизионные эфиры, где она якобы не лестно говорит о Розалии Райсон и ее муже Андрее Шабарине.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:14

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