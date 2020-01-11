В Китае от неизвестного ранее вируса впервые умер человек





Впервые от вспышки пневмонии, которая имеет неизвестное происхождение, скончался китаец из города Ухань При этом о факте заболевания власти страны проинформировали общественность еще в декабре. Сотрудники местного комитета по вопросам здравоохранения сообщают о нескольких сотнях пациентов, которые остаются под тщательным наблюдением, а еще около 59 граждан заражены по состоянию на 5 января. Из больницы уже выписаны двое, в то время как еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Медики нашли предполагаемый возбудитель, последним оказался ранее неизвестный коронавирус.Все сотрудники больниц, вступавшие в контакт с пациентами, тоже остаются под присмотром, однако симптомов заражения у них не выявлено. С 3 января новых случаев развития недуга не фиксировалось.