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Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не хочет, чтобы свекровь сидела на ее шее

Не так давно беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно смогла наладить отношения с родителями своего супруга Иосифа Оганесяна. Свекровь участниц реалити-шоу Репсима Оганесовна даже была готова приехать в Периметр, чтобы помочь молодой мамочке в уходе за ребенком. Теперь же супруга Оганесяна выступает категорически против подобных перемен.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не хочет, чтобы свекровь сидела на ее шее

Перед Новым годом родители Иосифа Оганесяна стали гостями программы "Бородина против Бузовой", где эксперты и участники реалити-шоу обсудили недопустимое поведение Саши Черно. Сначала беременная звезда реалити-шоу пыталась защитить себя любыми способами, однако потом признала ошибки и смогла помириться с родственниками мужа. Пара даже обсуждала возможность прихода матери Иосифа Оганесяна в Периметр, чтобы помогать с воспитанием будущего внука.

Теперь же Саша Черно, по мнению зрителей, показала свое истинное отношение к свекрови. В эфире она заявила, что категорически против ее прихода на проект "Дом-2", назвав женщину "приживалкой". Свою позицию беременная Черно объяснила тем, что свекровь якобы будет сидеть на ее шее. Иосиф Оганесян попытался успокоить поклонников, сказав, что его супругу попросту неправильно поняли и на самом деле она так не считает, но ему никто не поверил.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:55

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