Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец заметно постарела после праздников





Звезда "Дома-2" Виктория Романец часто публикует в своем микроблоге в Instagram яркие снимки, за что ее критикуют фолловеры, ведь брюнетка, по мнению многих, явно использует фотошоп. Сама же супруга Антона Гусева пропагандирует здоровый образ жизни и отмечает, что хорошего внешнего вида смогла добиться с помощью спорта.Тем не менее, после прошедших праздников Виктория Романец вышла в прямой эфир и практически разочаровала своих фанатов. Они заметили, что у брюнетки проявились морщинки и ее вид стал нездоровым. Возможно, причиной изменений стало употребление фаст-фуда, ведь перед Новым годом звезда признавалась, что она на неделю позволила себе расслабиться, ела бургеры и картофель фри, запивая все это газировкой. Не исключено, отметили фолловеры, что брюнетка пила спиртное и это так сильно отразилось на ее внешности.