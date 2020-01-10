Медики рассказали о полезных свойствах квашеной капусты





Квашеную капусту можно смело добавлять в меню при соблюдении диеты, поскольку она обладает свойством очищать организм от токсинов и способствовать снижению веса. Этот продукт рекомендуется беременным, поскольку помогает справится с тошнотой при токсикозе. Любимый многими зимний салат с добавлением растительного масла обеспечивает надежную профилактику язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Высокое содержание йода предотвращает возникновение проблем с щитовидной железой.Приготовление этого блюда не требует термической обработки, что позволяет сохранить максимум полезных веществ. В холодное время года квашеная капуста поможет поддержать организм в борьбе с возбудителями, период наибольшей активности которых приходится на этот сезон. С осторожностью следует употреблять этот продукт людям в период обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита или язвы.