Американские медики рассказали, как продлить жизнь на 10 лет





Оптимистический настрой не является стопроцентной гарантией долгожительства, на это влияют еще такие факторы, как наследственность, заболевания, экология, вероятность несчастных случаев и другие. Однако, медики все же рекомендуют изменить ход мышления на позитивный, поскольку это способно значительно продлит жизнь. Медики из Бостонского университета исследовали большие группы, состоящие из мужчин и женщин. Они разработали методику, которая исключает все посторонние факторы, которые могут повлиять на данный процесс. Исследованию подвергались только психологические аспекты, основанные на позитивном или негативном взгляде на жизнь. Специалисты выяснили, что оптимисты могут сохранять дееспособное состояние даже в 85-летнем возрасте. Качество жизни пессимистов было значительно ниже их ровесников, которые настроены позитивно. Смертность среди людей, которые негативно мыслили, была на 11-15% выше.Ученые связывают полученные результаты с тем, что позитивно настроенные люди внимательнее относятся к своему здоровью, реже подвержены вредным привычкам, чаще следят за диетой. Одной из главных причин долголетия в этой группе является высокая стрессоустойчивость. Специалисты считают, что позитивный образ мышления можно натренировать. В ходе психотерапии можно научиться находить положительные моменты даже среди затянувшейся полосы неудач. Если выработать привычку концентрироваться на хорошем, то трудности постепенно отойдут на второй план и будут восприниматься значительно легче.