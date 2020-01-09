АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Американские медики рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Американские медики рассказали, как продлить жизнь на 10 лет. Они провели масштабное исследование и выяснили, что позитивный настрой положительно влияет не только на качество прожитых дней, но и на их количество.

Оптимистический настрой не является стопроцентной гарантией долгожительства, на это влияют еще такие факторы, как наследственность, заболевания, экология, вероятность несчастных случаев и другие. Однако, медики все же рекомендуют изменить ход мышления на позитивный, поскольку это способно значительно продлит жизнь. Медики из Бостонского университета исследовали большие группы, состоящие из мужчин и женщин. Они разработали методику, которая исключает все посторонние факторы, которые могут повлиять на данный процесс. Исследованию подвергались только психологические аспекты, основанные на позитивном или негативном взгляде на жизнь. Специалисты выяснили, что оптимисты могут сохранять дееспособное состояние даже в 85-летнем возрасте. Качество жизни пессимистов было значительно ниже их ровесников, которые настроены позитивно. Смертность среди людей, которые негативно мыслили, была на 11-15% выше.

Ученые связывают полученные результаты с тем, что позитивно настроенные люди внимательнее относятся к своему здоровью, реже подвержены вредным привычкам, чаще следят за диетой. Одной из главных причин долголетия в этой группе является высокая стрессоустойчивость. Специалисты считают, что позитивный образ мышления можно натренировать. В ходе психотерапии можно научиться находить положительные моменты даже среди затянувшейся полосы неудач. Если выработать привычку концентрироваться на хорошем, то трудности постепенно отойдут на второй план и будут восприниматься значительно легче.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американский астрофизик Рон Маллет закончил работу над формулой для создания машины…
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин получил тяжелую…
Сергей Шнуров с сарказмом отозвался о фильмах «Вторжение» и «Союз…
Отдыхающая на Сейшельских островах Анна Семенович обходится без макияжа и…
«Бородину вместо Борисова»: Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов об дискриминации участников…
Газу быть: Россия достроит «Северный поток-2»…
В Йеллоустонском парке ученые нашли питающиеся грязью и дышащие электричеством…
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о гонораре бывшей жены Джигарханяна на Первом…
Microsoft выпустила первое в этом году тестовое обновление Windows 10 с новым…
Кто из звёзд проекта «ДОМ-2» сделал пластику в…
Пропавший на Чукотке оленевод прожил 16 дней в тундре без…
Оксана Самойлова не хочет, чтобы её дочь Ариела училась в американской…
В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзамена на…
Певицу Grimes заподозрили в беременности от Илона…
Американские медики рассказали, как продлить жизнь на 10…
«Это повлияло на мой мозг»: Джастин Бибер сообщил о болезни…
В Сети перечислили 10 предсказаний Стивена Хокинга, некоторые из которых уже…
Популярный бюджетник от Samsung Galaxy A40s обновился до Android 10 раньше…
«Какая красота»: Анфиса Чехова показала образ в купальнике на фоне французских…
Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от королевских…
Критика Аллы Пугачевой обернулась для Вадима Манукяна закрытием страницы в…
Мария Порошина с помощью «умного» фитнес-браслета смогла вернуться в прежнюю форму после…
Harley-Davidson планирует представить спецверсию пикапа GMC…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель показала "беременный"…
Ольга Шелест показала улыбчивую старшую дочь…
"Сам стал инициатором поездки": Саша Черно призналась, что не тащила Иосифа Оганесяна в…
Эксперты рассказали о полезных для сердечников…
«В ЗАГСе буду хохотать»: Юлия Зимина приоткрыла завесу личной…
14-летняя американка придумала, как избавиться от "слепых зон" в…
Наталия Медведева поделилась редким снимком с…
Названы опасные для эпилептиков…
Гвинет Пэлтроу была помолвлена с Брэдом…
В эфире мексиканского телевидения показали полет НЛО над…
Анфиса Чехова опубликовала пикантные снимки с отдыха в…
Эксперты рассказали, как установить домкрат, не повредив…
«Вот так надо любить маму»: Егор Крид преподнес матери роскошный…
Ao Air представила «маску будущего» Atmos Faceware для защиты от грязного…
Захар Саленко: "С Татьяной Строковой общаемся только в рамках…
Минобрнауки выделило грант на создание лаборатории сна для лечения…
Давид Манукян помог Ольге Бузовой обойти Хабиба Нурмагамедова в…
Просмотреть все новости