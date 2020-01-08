Давид Манукян помог Ольге Бузовой обойти Хабиба Нурмагамедова в Instagram

Накануне Нового года телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что у нее бурный роман с блогером Давидом Манукяном, и вместе с возлюбленным отправилась в Куршевель. Прежде исполнительница на протяжении нескольких лет оставалась одной из самых популярных, при этом долю славы она получила в том числе благодаря разводу с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тем не менее, в последнее время интерес к Бузовой стал утихать, и ей нужно было чем-то подогреть снова интерес публики.В прошлом году Ольгу Бузову по числу подписчиков в Instagram обошел боксер Хабиб Нурмагомедов, который к этому даже не стремился. Певица перестала часто упоминать свой успех, хотя до этого она не раз отмечала, что является в соцсети самым популярным блогером, и ее регулярно за это награждает руководство Instagram.Тем не менее, в последнее время роман с блогером Давидом Манукяном обеспечил Бузовой новую волну славы, в сутки на нее подписываются в среднем 150 тысяч поклонников. При этом многие отмечают, что звезде очень повезло с мужчиной, ведь они не только встречаются, но и поют вместе. Последний хит влюбленных буквально за несколько часов занял лидирующие позиции в чартах и продолжает удерживать их до сих пор.