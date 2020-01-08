Захар Саленко стал "открытием года" на проекте "Дом-2"
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко на новогоднем огоньке реалити-шоу получил звание "Открытие года". Как известно, молодой человек успешно прошел кастинг на роль ведущего проекта "Яхта любви", но в итоге остался жить в Периметре.
В новогоднем эфире проекта "Дом-2" его участник Захар Саленко был удостоен звания "Открытие года", хотя что это значит, они сам не понял. Как известно, прежде молодой человек был выбран телеведущим на проект "Яхта любви", но в итоге шоу было законсервировано до лучших времен. Пока на реалити-шоу не хватает новых участников, а у организаторов на запуск нового нет лишних денег.
Захар Саленко пока числится в списке участников проекта "Дом-2", он строит наравне со всеми отношения в Периметре, но в то же время периодически летает на Сейшельские острова, где проводит тет-а-теты и собрания на Лобном месте. Как сложится дальнейшая судьба молодого человека, и станет ли он полноценным коллегой Ольги Бузовой, пока неизвестно.
В новогоднем эфире проекта "Дом-2" его участник Захар Саленко был удостоен звания "Открытие года", хотя что это значит, они сам не понял. Как известно, прежде молодой человек был выбран телеведущим на проект "Яхта любви", но в итоге шоу было законсервировано до лучших времен. Пока на реалити-шоу не хватает новых участников, а у организаторов на запуск нового нет лишних денег.
Захар Саленко пока числится в списке участников проекта "Дом-2", он строит наравне со всеми отношения в Периметре, но в то же время периодически летает на Сейшельские острова, где проводит тет-а-теты и собрания на Лобном месте. Как сложится дальнейшая судьба молодого человека, и станет ли он полноценным коллегой Ольги Бузовой, пока неизвестно.