Захар Саленко стал "открытием года" на проекте "Дом-2"





В новогоднем эфире проекта "Дом-2" его участник Захар Саленко был удостоен звания "Открытие года", хотя что это значит, они сам не понял. Как известно, прежде молодой человек был выбран телеведущим на проект "Яхта любви", но в итоге шоу было законсервировано до лучших времен. Пока на реалити-шоу не хватает новых участников, а у организаторов на запуск нового нет лишних денег.Захар Саленко пока числится в списке участников проекта "Дом-2", он строит наравне со всеми отношения в Периметре, но в то же время периодически летает на Сейшельские острова, где проводит тет-а-теты и собрания на Лобном месте. Как сложится дальнейшая судьба молодого человека, и станет ли он полноценным коллегой Ольги Бузовой, пока неизвестно.