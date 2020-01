Skoda анонсировала концептуальный кроссовер Vision IN

Кроссовер Skoda Vision IN является предвестником появления серийной версии модели кроссовера компактных размеров. Стоит отметить, что длина модели Skoda Kamiq составляет 4,241 метра, поэтому длина новинки в 4,26 метра может свидетельствовать о том, что она придет на смену Kamiq или станет ее новой версией, поскольку выпускать еще один автомобиль в том же сегменте рынка производитель вряд ли захочет. Не исключено, отмечают эксперты, что речь идет о разработке версии все той же модели, которая будет ориентирована на индийский рынок.Отмечается также, что в основу Skoda Vision IN положена новая версия модульной платформы Volkswagen MQB A0 IN, которая уже сейчас используется при производстве моделей Polo, T-Cross и других. Официальная премьера кроссовера Skoda Vision IN ожидается уже в начале следующего месяца в рамках автосалона в Дели.