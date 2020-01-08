Синдром беспокойных ног может стать причиной хронической усталости





Впервые данное явление было описано в 1672 году Томасом Виллисом, как шевеление сухожилий ног и рук у пациента в момент, когда тот собирается ложиться спать, что сопровождается коликами и беспокойством, мешающим уснуть. В таком состоянии возникают зуд, покалывания и жжение, неприятные ощущения пропадают при движении конечностями. Симптоматика значительно усиливается в вечернее и ночное время. Женщины подвержены этому в два раза больше, чем мужчины. Данное заболевание обычно не связано с каким-либо другим более серьёзным нарушением. В основном оно просто является причиной бессонницы, а в дальнейшем - синдрома хронической усталости. Тем не менее, СБН может привести к более неприятным последствиям: периферической нейропатии повреждения нервов в конечностях; почечной недостаточности; дефициту железа; ревматоидному артриту.Распознать проблему можно при наличии нескольких симптомов: неприятные ощущения возникают в случае длительной неподвижности; дискомфорт проходит, если пошевелить конечностями; симптомы проявляются вечером и ночью; в процессе засыпания конечности могут подрагивать.Данное расстройство оставлять без внимания нельзя и обязательно нужно вносить корректировки, напоминают ученые. В первую очередь нужно обратиться к врачу. Он может порекомендовать изменить рацион питания и режим.К методам, которые помогут в борьбе с СБН относятся: ванночки для ног и лёгкий массаж мышц; коррекция режима сна; активный образ жизни во избежание застоев в мышцах; сокращение потребления кофеина и энергетиков; обогащение пищи железом. К железосодержащим продуктам относятся сухофрукты, красное мясо, зелёные овощи. Витамин С также полезен в случае неврологического заболевания.