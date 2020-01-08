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Солист Twenty One Pilots Тайлера Джозефа через месяц станет отцом

У солиста Twenty One Pilots скоро родится ребенок. Об этом стало известно после того, как супруга Тайлера Джозефа сообщила поклонникам музыканта о беременности, находясь на восьмом месяце.

Фронтмен группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф и его жена Дженна Блэк продолжают умилять фанатов, готовясь к рождению своего первого ребенка. Любящая супруга музыканта на протяжении всей своей беременности делится изображениями растущего живота в социальных сетях. Хотя пара объявила об ожидании пополнения в семье еще в сентябре, пол ребенка они раскроют намного позднее. Теперь же в аккаунте Instagram появилась публикация от Блэк, сообщившая о скором рождении малыша, которая сопровождалась словами: "8 месяцев. 2020-й, давай сделаем Тайлера папочкой".

Напоминаем, что солист Twenty One Pilots сыграл свадьбу еще в 2015 году и уже на то время сообщал о планах завести ребенка. Стоит отметить, что в преддверии нового года влюбленные поделились с поклонниками снимками очаровательной детской комнаты. Многие желали удачи певцу и его супруге в будущей семейной жизни и выдвигали предположения о том, кто именно родится: девочка или мальчик.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:10

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