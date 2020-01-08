Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева спасает мать после смерти сестры





Тот факт, что беда зачастую не приходит одна, сполна на себе прочувствовала Саша Ульянцева. Еще в детстве ее бросил родной папа. А уже во взрослом возрасте она потеряла сестру, которая была старше ее на пять лет.По словам Саши Ульянцевой, ее сестра с супругом отправились на зимнюю рыбалку. Однако закончилась их поездка весьма трагически. Милида утонула. Ульянцева отмечает, когда 6 февраля ей сказали об этом по телефону, то весь мир в один миг ушел из под ног.Машина, в которой находилась Милида с мужем, ушла под лед. Ее супруг смог вылезти, но жену спасти у него не получилось.Саша Ульянцева подчеркивает, что их родной папа, узнав эту новость, сказал, что работает и приехать не может. После подобного поступка желание с ним общаться у Ульянцевой напрочь пропало.На данный момент Саша Ульянцева старается все свое свободное время проводить с родительницей, потому что в ее жизни очень много было потерь. Убили и второго мужа ее мамы в собственном дворе.Саша Ульянцева говорит, что очень любит свою маму и ценит каждую минуту, которую может провести вместе с ней.