Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева спасает мать после смерти сестры
Звезде скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Саше Ульянцевой в жизни пришлось пережить настоящую трагедию. Ко всему девушке единственной пришлось поддерживать свою маму после того, как погибла ее старшая сестра.
Тот факт, что беда зачастую не приходит одна, сполна на себе прочувствовала Саша Ульянцева. Еще в детстве ее бросил родной папа. А уже во взрослом возрасте она потеряла сестру, которая была старше ее на пять лет.
По словам Саши Ульянцевой, ее сестра с супругом отправились на зимнюю рыбалку. Однако закончилась их поездка весьма трагически. Милида утонула. Ульянцева отмечает, когда 6 февраля ей сказали об этом по телефону, то весь мир в один миг ушел из под ног.
Машина, в которой находилась Милида с мужем, ушла под лед. Ее супруг смог вылезти, но жену спасти у него не получилось.
Саша Ульянцева подчеркивает, что их родной папа, узнав эту новость, сказал, что работает и приехать не может. После подобного поступка желание с ним общаться у Ульянцевой напрочь пропало.
На данный момент Саша Ульянцева старается все свое свободное время проводить с родительницей, потому что в ее жизни очень много было потерь. Убили и второго мужа ее мамы в собственном дворе.
Саша Ульянцева говорит, что очень любит свою маму и ценит каждую минуту, которую может провести вместе с ней.
Тот факт, что беда зачастую не приходит одна, сполна на себе прочувствовала Саша Ульянцева. Еще в детстве ее бросил родной папа. А уже во взрослом возрасте она потеряла сестру, которая была старше ее на пять лет.
По словам Саши Ульянцевой, ее сестра с супругом отправились на зимнюю рыбалку. Однако закончилась их поездка весьма трагически. Милида утонула. Ульянцева отмечает, когда 6 февраля ей сказали об этом по телефону, то весь мир в один миг ушел из под ног.
Машина, в которой находилась Милида с мужем, ушла под лед. Ее супруг смог вылезти, но жену спасти у него не получилось.
Саша Ульянцева подчеркивает, что их родной папа, узнав эту новость, сказал, что работает и приехать не может. После подобного поступка желание с ним общаться у Ульянцевой напрочь пропало.
На данный момент Саша Ульянцева старается все свое свободное время проводить с родительницей, потому что в ее жизни очень много было потерь. Убили и второго мужа ее мамы в собственном дворе.
Саша Ульянцева говорит, что очень любит свою маму и ценит каждую минуту, которую может провести вместе с ней.