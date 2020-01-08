"Нас давненько сравнивают": Екатерина Варнава станцевала под песню Светланы Лободы "Новый Рим"

Екатерина Варнава часто публикует в социальных сетях смешные фотографии и ролики. Сегодня знаменитость решила показать видео, на котором она находится на сцене шоу Comedy Woman. Комедийная артистка одета в короткое платье, расшитое пайетками, свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и броским макияжем. На кадрах Екатерина Варнава выходит на середину сцены и начинает смешно танцевать, стоит отметить, что Варнава после просто наложила на ролик композицию Светланы Лободы под названием "Новый Рим". В комментарии к публикации участница шоу Comedy Woman написала: "Что уж там скрывать, Светлана Лобода, нас давненько сравнивают".Подписчики начали шутить и писать, что теперь песня "Новый Рим" будет у них ассоциироваться с веселым танцем Екатерины Варнавы. Многие поблагодарили знаменитость за поднятое настроение и отметили, что "танец самый лучший". Видео уже просмотрели почти 400 000 пользователей Сети.