"Нас давненько сравнивают": Екатерина Варнава станцевала под песню Светланы Лободы "Новый Рим"
Екатерина Варнава показала в Instagram видео, на котором она станцевала под песню Светланы Лободы "Новый Рим". Также участница комедийного шоу Comedy Woman отметила, что ее и исполнительницу уже давно сравнивают зрители.
Екатерина Варнава часто публикует в социальных сетях смешные фотографии и ролики. Сегодня знаменитость решила показать видео, на котором она находится на сцене шоу Comedy Woman. Комедийная артистка одета в короткое платье, расшитое пайетками, свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и броским макияжем. На кадрах Екатерина Варнава выходит на середину сцены и начинает смешно танцевать, стоит отметить, что Варнава после просто наложила на ролик композицию Светланы Лободы под названием "Новый Рим". В комментарии к публикации участница шоу Comedy Woman написала: "Что уж там скрывать, Светлана Лобода, нас давненько сравнивают".
Подписчики начали шутить и писать, что теперь песня "Новый Рим" будет у них ассоциироваться с веселым танцем Екатерины Варнавы. Многие поблагодарили знаменитость за поднятое настроение и отметили, что "танец самый лучший". Видео уже просмотрели почти 400 000 пользователей Сети.
Екатерина Варнава часто публикует в социальных сетях смешные фотографии и ролики. Сегодня знаменитость решила показать видео, на котором она находится на сцене шоу Comedy Woman. Комедийная артистка одета в короткое платье, расшитое пайетками, свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и броским макияжем. На кадрах Екатерина Варнава выходит на середину сцены и начинает смешно танцевать, стоит отметить, что Варнава после просто наложила на ролик композицию Светланы Лободы под названием "Новый Рим". В комментарии к публикации участница шоу Comedy Woman написала: "Что уж там скрывать, Светлана Лобода, нас давненько сравнивают".
Подписчики начали шутить и писать, что теперь песня "Новый Рим" будет у них ассоциироваться с веселым танцем Екатерины Варнавы. Многие поблагодарили знаменитость за поднятое настроение и отметили, что "танец самый лучший". Видео уже просмотрели почти 400 000 пользователей Сети.