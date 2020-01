Селена Гомес пострадала от жала ядовитой медузы на Гавайях

2020 год для Селены Гомес начался с очень неприятного события, когда певицу ужалила медуза во время отпуска на Гавайях. Морское существо ужалило звезду в ступню, когда она стояла в воде. Американские источники сообщают, что животное было идентифицировано как ядовитый португальский кораблик, или физалия. Известно, что жизни исполнительницы ничего не угрожает, но пораженное место оказалось чрезмерно болезненным. На фотографиях видно, что Гомес пришлось воспользоваться помощью компаньона, который вынес её из пляжа.С момента инцидента она опубликовала несколько идиллических снимков в Instagram, показывая, что она полностью выздоровела. «Привет, Новый год. Давайте сделаем его лучше, чем остальные», - дописала певица в своей публикации. Напоминаем, что Селена Гомес готовится к большому возвращению на сцену в 2020 году, чего с нетерпением ожидают её поклонники. На этой неделе исполнительница выпустит новый альбом Rare, официальная презентация которого состоится 10 января. В новой работе будут представлены последние синглы Lose You To Love Me и Look At Her Now.