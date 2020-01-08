В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на борту





Сообщается, что в момент крушения на борту самолета, совершавшего рейс из Тегерана в столицу Украины Киев, находились 180 человек. По данным ряда источников, предварительной причиной крушения лайнера считается техническая неисправность. Позднее сообщение о крушении авиалайнера подтвердили экстренные службы иранской столицы. «Направляемся к месту катастрофы, надеемся, нам удастся найти выживших», - рассказал глава иранского центра неотложной помощи прессе, подчеркнув, что на месте крушения образовался пожар. Тогда же стало известно, что к месту крушения направлены 22 спецсредства вместе с двумя автобусами скорой медицинской помощи. А вот в пресс-службе компании «МАУ» информацию о крушении своего самолета подтвердить не смогли.Позднее появились обновленные данные, согласно которым, на борту самолета в момент аварии находились не 180, а 170 человек, все погибли. По состоянию на данный момент, тегеранские спасатели занимаются сбором тел погибших для их последующей передачи экспертам. Отмечается, что опознать тела будет довольно сложно из-за крайне высокой степени полученных ими повреждений.