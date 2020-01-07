Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят хочет, чтобы ее сын стал священником





Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят рассказала о своих дальнейших планах на будущее. Блондинка призналась, она умеет строить бизнес и зарабатывать деньги, прошла проекты и осуществила многие свои мечты, однако самое главное - материнство, пока остается для блондинки недостижимым. Сейчас девушке 28 лет, хотя мамой она мечтала стать еще в 21. По словам проектантки, она мечтает встретить своего избранника до 30 лет, сейчас в ее жизни переломный момент.Анастасия Стецевят надеется, что уже в 30 лет она будет замужней женщиной, мечтает о рождении двоих сыновей и дочери. Мальчиков она видит с темными волосами и карими глазами, хотела бы, чтобы один наследник стал священником, а второй - пилотом. При этом Стецевят добавляет, она ходила в церковь и знает, что судьба священника непростая, но интересная. При этом именно в церкви можно прийти к правильным мыслям и принципам в жизни, уверена Анастасия Стецевят.