Ирина Шейк по случаю 34-летия получила огромное количество букетов цветов





Ирина Шейк в режиме Stories в Instagram опубликовала снимок, на котором можно увидеть праздничный торт, букеты из роз и много сладостей, в том числе орешки с вареной сгущенкой и зефир в глазури из шоколада. Вероятно, актриса решила, что в честь праздника можно побаловать себя сладким. Модель на данный момент находится на Коста-Рике, откуда делится смелыми образами на фоне красивых пейзажей и водопадов.Поклонники модели активно комментируют и отмечают прекрасные внешние данные актрисы. По случаю праздника Ирина Шейк устроила вечеринку, на которую пригласила только самых близких друзей. Например, фотограф Роан Папье успел не только отметить день рождения близкой подруги, но и поделиться фотографиями и видео на своей странице в Instagram. Модель проводит много времени с фотографом, поэтому и отдыхать они улетели также вместе. Компанию им составила светская львица Инга Рубинштейн.