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Звезда "Дом-2" Саша Черно раскрыла правду о своем замужестве

У Саши Черно довольно часто спрашивают, а как ей удалось затащить в ЗАГС своего супруга Иосифа Оганесяна. И вот, наконец, Черно решила раскрыть всю правду о своем замужестве.

Звезда "Дом-2" Саша Черно раскрыла правду о своем замужестве

Саша Черно поделилась новой информацией о том, как у нее получилось женить на себе Иосифа Оганесяна. По ее словам, ей на самом деле не пришлось ничего делать, так как желание на ней жениться Иосиф Оганесян изъявил сам. Она отметила, что никогда не занималась приворотами и не тащила супруга в ЗАГС насильно. Он такое решение принял самостоятельно, потому что любит ее.

Таким образом Саша Черно хотела убедить всех, что не выпросила замужество своим нытьем. Она вспомнила о том, что Иосиф сам достал паспорта на Лобном месте и заявил, что они едут подавать заявление. Однако подобная информация не убедила хейтеров и они остались уверены в том, что Саша Черно свой штамп в паспорте все-таки выпросила, так как очень много ныла.

Одной из версий их союза стал и приворот. Но Саша отметила, что в магию верит, но ничего подобного не делала, а Иосиф ее любит искренне и по-настоящему.


Задают вопросы Черно очень часто и о ее отношениях с родителями супруга. Саша Черно рассказала, что сейчас они не совсем хорошие и они даже не разговаривают.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:54

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