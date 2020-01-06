АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Звезда «Дом-2» Настя Лисова растолстела за время праздников

Экс-участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Настя Лисова пребывает в шоке от того, что набрала лишние килограммы. Она уверенна, что ей нужно очень срочно худеть.

Звезда «Дом-2» Настя Лисова растолстела за время праздников

Настя Лисова всегда очень активно рассказывала в своем личном блоге о том, как сохранить стройную фигуру. Она и сама активно занимается спортом, а также старается правильно питаться. Одним словом, девушка делает все, чтобы оставаться идеальной. Свою красоту она попыталась сохранить и после рождения своей дочери Мирославы.

Но вот в эти новогодние праздники Настя Лисова немного расслабилась. Девушка позволила себе нарушить диету и в итоге поправилась на целых полтора килограмма. Настя Лисова тут же рассказала об этом своим подписчикам.

По словам Насти Лисовой, она поправилась до 53 килограмм и теперь ей срочно нужно худеть, а праздники пока еще продолжаются.
Подписчики же Насти Лисовой уверены, что при росте 172 см она выглядит как анорексичка, и ей можно набирать вес еще.


Сама же Лисова намерена уже в ближайшее время вернуться к правильному питанию и тренировкам, что точно поможет ей обрести былые формы.

Стоит отметить, что сейчас семейство занято поиском нового жилья в Москве, так как старое им кажется очень маленьким.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлена беспроводная камера ночного наблюдения с цветной картинкой Arlo Pro 3 Floodlight…
Церемонию вручения «Золотого глобуса» Дженнифер Лопес посетила в необычном платье с…
Маргарита Готовцева опасается за здоровье дочек, отобранных Никитой…
На дорожных тестах замечен обновленный кроссовер Chevrolet…
Равшана Куркова отправилась на Бали с новым возлюбленным Сергеем…
Медики назвали 7 преимуществ употребления столовой ложки меда…
В Индии планируют выпускать АК-203 сотнями тысяч вместе с…
Звезда «Дом-2» Настя Лисова растолстела за время…
Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли несоответствия в истории ее борьбы с…
Компания Intel анонсировала мобильные процессоры Comet…
Установлено, во сколько россиянам обходится свет для…
Компания Lockheed Martin заявила о рекордном выпуске истребителей F-35 за 2019…
Как живут бывшие участницы «Дом – 2», которым 30+, без мужа и…
Алеся Кафельникова похвасталась обручальным кольцом от нового…
Samsung презентовала необычный телевизор Sero вертикальной…
Дарья Мельникова решила отказаться от покупки новых вещей в 2020…
Появились рендеры смартфона Huawei P40…
Звезда «Дом-2» Виктор Литвинов рассказал, что попробует построить семью с Аней…
Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в…
Яна Рудковская показала украшенный ко дню рождения сына Александра Плющенко номер…
Накануне Нового года Юлия Барановская с детьми улетела к друзьям в Южную…
Алексей Воробьёв провёл первый выходной в 2020 году на церемонии «Золотой…
Ученые: "С 2022 года судно "Пионер-М" сможет выходить в море без…
"Уральские пельмени" назвали причину успеха в новогоднюю…
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч…
"Надругались и зарезали": Близкий друг бывшей девушки Гогена Солнцева Сергей Дворцов поделился новыми подробностями ее…
Ирина Шейк отмечает 34-летие на…
Учёные из США определили число отжиманий, снижающих вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у…
Алеся Кафельникова сломала пальцы после слухов о разрыве с…
Ксения Собчак приревновала Константина Богомолова к инструктору по лыжному…
В журнале Forbes объяснили, почему санкции США против «Северного потока – 2» не имеют…
Турист из России погиб под лавиной на грузинском…
Рассел Кроу не посетил награждение премии «Золотой глобус» из-за пожаров в…
Телеведущая Ксения Бородина пережила в Таиланде сильную паническую…
Египетский врач-диетолог Ахмед Сабри назвал продукты, дающие ощущения…
Эксперты из Японии назвали способы избавления от похмелья после новогодних…
Звезда “Весны на Заречной улице” Нина Иванова ведет затворнический образ жизни из-за уверенности, что ее слава должна остаться в…
Малышева рассказала о предрасположенности к внезапной смерти в молодом…
В Samsung разработали "умный"…
Адриано Челентано отмечает свое…
Просмотреть все новости