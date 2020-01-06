Звезда «Дом-2» Настя Лисова растолстела за время праздников





Настя Лисова всегда очень активно рассказывала в своем личном блоге о том, как сохранить стройную фигуру. Она и сама активно занимается спортом, а также старается правильно питаться. Одним словом, девушка делает все, чтобы оставаться идеальной. Свою красоту она попыталась сохранить и после рождения своей дочери Мирославы.Но вот в эти новогодние праздники Настя Лисова немного расслабилась. Девушка позволила себе нарушить диету и в итоге поправилась на целых полтора килограмма. Настя Лисова тут же рассказала об этом своим подписчикам.По словам Насти Лисовой, она поправилась до 53 килограмм и теперь ей срочно нужно худеть, а праздники пока еще продолжаются.Подписчики же Насти Лисовой уверены, что при росте 172 см она выглядит как анорексичка, и ей можно набирать вес еще.Сама же Лисова намерена уже в ближайшее время вернуться к правильному питанию и тренировкам, что точно поможет ей обрести былые формы.Стоит отметить, что сейчас семейство занято поиском нового жилья в Москве, так как старое им кажется очень маленьким.