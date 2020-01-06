Египетский врач-диетолог Ахмед Сабри назвал продукты, дающие ощущения счастья





Первым в рейтинге специалиста оказался шоколад, который повышает уровень эндорфинов в крови, непосредственно связанного с ощущениями счастья, спокойствия и расслабления. Эксперт рекомендует выбирать сладость с наибольшим содержанием какао. Повысить уровень эндорфинов в крови также возможно за счёт употреблении острого перца, а содержащийся в нём капсаицин способствует растворению жиров в крови.Источником омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые не только положительно влияют на нервную систему, но и способствуют преодолению депрессивного настроения, является рыба. Согласно некоторым исследованиям, люди, живущие возле моря и имеющие в рационе преимущественно морепродукты, ощущают себя более счастливыми.Также среди продуктов, дающих ощущение счастья, египетский врач-диетолог отметил томаты. Они содержат ликопин, который способен предотвращать возникновение воспалительных соединений в головном мозге, также провоцирующих развитие депрессии. Кроме того, помидоры являются источником магния, фолиевой кислоты и железа.Ахмед Сабри рекомендует включить в рацион и свеклу, которая в большом количестве содержит витамин В, необходимый для улучшения памяти, а также бетамин ― аминокислоту, используемую ЦНС для преодоления меланхолического настроения. Выработка серотонина зависит от наличия в организме хрома, в большом количестве имеющемся в чесноке. Кроме того, эксперт отмечает пользу мёда ― источника витаминов группы В, железа и марганца. Также в список продуктов, дающих опущение счастья, включена вишня, называемая природным аспирином, и бананы, употребление которые повышает чувство уверенности в себе.