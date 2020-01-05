Звезда «Дом-2» Саша Черно не желает, чтобы свекровь вмешивалась в дела ее семьи





Саша Черно не приемлет того, чтобы в отношениях участвовала какая-то третья сторона. Она твердо уверена, что все должны решать исключительно двое влюбленных людей.Помимо этого, Саша Черно не хочет, чтобы кто-либо копался в их с Иосифом Оганесяном проблемах. Также участница «Дом-2» говорит о том, что подобные правила устанавливает именно мужчина. Однако избранник считает, что его мама главная не только в своей семье.Саша Черно отмечает, что она не готова ходить по струнке ровно и выполнять все прихоти, которые приходят в голову маме Иосифа.Напомним, что сейчас участница ждет малыша. После радостной новости в их семье царила тишина и спокойствие, но в итоге, Саша Черно сообщила, что встреча Нового года не удалась.