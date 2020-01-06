Биолог Афина Актипис рассказала, как будет выглядеть жизнь на Земле в будущем





Большинство ученых сходятся во мнении, что через миллионы лет Земля станет совсем другим местом., - говорит Афина Актипис, американский биолог-эволюционист из Университета штата Аризона. Все, что развивается, будет казаться иным и маловероятным для современного человечества - точно так же, нынешний мир, в котором доминируют млекопитающие, казался бы невероятным с точки зрения эпохи динозавров. Если люди будут процветать миллионы лет, то они окажут заметное влияние на будущую эволюцию: естественный отбор даст начало новым разновидностям жизни, чтобы справиться с измененной и, вероятно, загрязненной средой.Эксперты говорят, что может произойти видоизменение птичьего клюва, специализирующегося на кормлении из консервных банок, или крыс, имеющих жирный мех для фильтрации токсичных сточных вод. Кроме того, выносливые, приспосабливаемые существа, которые продолжат жить рядом с людьми: домашние кошки, крысы, еноты, койоты, вороны, голуби - будут процветать на Земле будущего. Излишне говорить, что генная инженерия, биотехнология и влияние человеческой культуры могут перенаправить эволюцию по радикально различным путям. К тому же, нельзя исключать возможности массового вымирания видов, которое наблюдалось на протяжении всей истории планеты.