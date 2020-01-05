У звезды «Дом-2» Саши Артёмовой разрушаются зубы





Саша Артемова уже на протяжении длительного времени мучается от того, что не может спать. Бессонница измучила молодую особу еще во время беременности и продолжилась после родов. Теперь участница пожаловалась, что спать ей не дают жуткие зубные боли. Дальше затягивать ситуацию она не стала и обратилась за помощью к медикам.Перед самой собой и своими поклонниками Артемова решила оправдаться в социальных сетях. Девушка призналась, что зуб мудрости у нее болел еще во время беременности, но она не лечила его, потому что боялась анестезии. Теперь боль стала настолько жуткой, что она все же не выдержала и пошла к врачу.Выяснилось, что зуб «восьмерка» у Саши Артемовой разрушен. Однако решили его медики удалить или вылечить - она не рассказала. Известно, что уже вечером участница отправилась на прогулку со своей семьей, возможно, ее проблема была все-таки решена.