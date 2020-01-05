У звезды «Дом-2» Саши Артёмовой разрушаются зубы
Молодая мама запустила свое здоровье. В итоге у бывшей участницы скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Саши Артемовой разрушаются зубы. Зубной врач поставил ей не совсем утешительный диагноз.
Саша Артемова уже на протяжении длительного времени мучается от того, что не может спать. Бессонница измучила молодую особу еще во время беременности и продолжилась после родов. Теперь участница пожаловалась, что спать ей не дают жуткие зубные боли. Дальше затягивать ситуацию она не стала и обратилась за помощью к медикам.
Перед самой собой и своими поклонниками Артемова решила оправдаться в социальных сетях. Девушка призналась, что зуб мудрости у нее болел еще во время беременности, но она не лечила его, потому что боялась анестезии. Теперь боль стала настолько жуткой, что она все же не выдержала и пошла к врачу.
Выяснилось, что зуб «восьмерка» у Саши Артемовой разрушен. Однако решили его медики удалить или вылечить - она не рассказала. Известно, что уже вечером участница отправилась на прогулку со своей семьей, возможно, ее проблема была все-таки решена.
Саша Артемова уже на протяжении длительного времени мучается от того, что не может спать. Бессонница измучила молодую особу еще во время беременности и продолжилась после родов. Теперь участница пожаловалась, что спать ей не дают жуткие зубные боли. Дальше затягивать ситуацию она не стала и обратилась за помощью к медикам.
Перед самой собой и своими поклонниками Артемова решила оправдаться в социальных сетях. Девушка призналась, что зуб мудрости у нее болел еще во время беременности, но она не лечила его, потому что боялась анестезии. Теперь боль стала настолько жуткой, что она все же не выдержала и пошла к врачу.
Выяснилось, что зуб «восьмерка» у Саши Артемовой разрушен. Однако решили его медики удалить или вылечить - она не рассказала. Известно, что уже вечером участница отправилась на прогулку со своей семьей, возможно, ее проблема была все-таки решена.