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У звезды «Дом-2» Саши Артёмовой разрушаются зубы

Молодая мама запустила свое здоровье. В итоге у бывшей участницы скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Саши Артемовой разрушаются зубы. Зубной врач поставил ей не совсем утешительный диагноз.

У звезды «Дом-2» Саши Артёмовой разрушаются зубы

Саша Артемова уже на протяжении длительного времени мучается от того, что не может спать. Бессонница измучила молодую особу еще во время беременности и продолжилась после родов. Теперь участница пожаловалась, что спать ей не дают жуткие зубные боли. Дальше затягивать ситуацию она не стала и обратилась за помощью к медикам.

Перед самой собой и своими поклонниками Артемова решила оправдаться в социальных сетях. Девушка призналась, что зуб мудрости у нее болел еще во время беременности, но она не лечила его, потому что боялась анестезии. Теперь боль стала настолько жуткой, что она все же не выдержала и пошла к врачу.


Выяснилось, что зуб «восьмерка» у Саши Артемовой разрушен. Однако решили его медики удалить или вылечить - она не рассказала. Известно, что уже вечером участница отправилась на прогулку со своей семьей, возможно, ее проблема была все-таки решена.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:27

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