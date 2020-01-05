Таисия Повалий перестала выходить из дома после Нового года





Традиционно Таисия Повалий встречала Новый год в кругу семьи в особняке под Киевом. Она предпочитает не выходить из дома на праздники и отдыхать. Однако у семьи есть планы отправиться на горнолыжный курорт, как только выпадет больше снега. Также Лихута рассказал о таком семейном развлечении, как лепка снежной бабы, для которой Повалий обещала отдать некоторую бижутерию. Певица собственноручно готовила праздничные блюда, в чем ей помогали невестка, муж и сын, а процессом руководила мать артистки. На столе в этот день был салат “Оливье” с курицей и домашним майонезом. Картошку для семьи привозят из деревни. Невестка приготовила “Сельдь под шубой”, а также испекла праздничный торт. Из напитков были вина, шампанское, виски, ликеры, а крепкое спиртное изредка в семье употребляет лишь Лихута.Редко на столе у Повалий можно заметить сало, хотя продюсер отметил, что это полезный продукт, но употреблять его нужно с осторожностью.