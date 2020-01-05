Актриса Дайан Китон отмечает 74-летие





В свои 74 года актриса Дайан Китон достигла больших высот в профессиональной деятельности, снявшись во множестве фильмов. Известно, что будущая знаменитость появилась на свет 5 января в Лос-Анджелесе и носила фамилию отца Холл, но взрослом возрасте взяла творческий псевдоним, чтобы избежать путаницы. Ее карьера актрисы началась в 1968 году, когда поступило приглашение исполнить роль в рок-опере на Бродвее под названием “Волосы”. Вскоре артистку заметил Вуди Аллен, а за участии в его пьесе Китон получила первую награду - премию “Тони”. Фильм “Крестный отец”, вышедший в 1972 году, принес ей популярность и “Оскар”.Несмотря на возраст Дайан Китон снимается в фильмах, а также ведет страницу в Instagram.