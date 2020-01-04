"Теперь я по-настоящему счастлива": Татьяна Мусульбес подвела итоги 2019 года
Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес на своей странице в Instagram поздравила всех поклонников с Новым годом и подвела итоги ушедшего. Брюнетка отметила, что теперь она по-настоящему счастлива.
Татьяна Мусульбес рассказала, что в 2019 году у нее было много событий и свершений. Она стала по-настоящему счастливой рядом с возлюбленным, открыла собственную студию ресничек, полгода они дружат с Ириной Пинчук, чему брюнетка безумно рада.
Также Татьяна Мусульбес, подводя итоги отметила, что много путешествовала, нашла косметолога и новую подругу, теперь она готова двигаться дальше и достигать новых вершин. Экс-участница проекта "Дом-2" пожелала всем своим подписчикам любви и счастья в наступившем году, добавив, что была очень рада встретить его в кругу своей семьи, с чем ничего в мире по ощущениям не сравнится.
Татьяна Мусульбес рассказала, что в 2019 году у нее было много событий и свершений. Она стала по-настоящему счастливой рядом с возлюбленным, открыла собственную студию ресничек, полгода они дружат с Ириной Пинчук, чему брюнетка безумно рада.
Также Татьяна Мусульбес, подводя итоги отметила, что много путешествовала, нашла косметолога и новую подругу, теперь она готова двигаться дальше и достигать новых вершин. Экс-участница проекта "Дом-2" пожелала всем своим подписчикам любви и счастья в наступившем году, добавив, что была очень рада встретить его в кругу своей семьи, с чем ничего в мире по ощущениям не сравнится.