"Теперь я по-настоящему счастлива": Татьяна Мусульбес подвела итоги 2019 года

Татьяна Мусульбес рассказала, что в 2019 году у нее было много событий и свершений. Она стала по-настоящему счастливой рядом с возлюбленным, открыла собственную студию ресничек, полгода они дружат с Ириной Пинчук, чему брюнетка безумно рада.Также Татьяна Мусульбес, подводя итоги отметила, что много путешествовала, нашла косметолога и новую подругу, теперь она готова двигаться дальше и достигать новых вершин. Экс-участница проекта "Дом-2" пожелала всем своим подписчикам любви и счастья в наступившем году, добавив, что была очень рада встретить его в кругу своей семьи, с чем ничего в мире по ощущениям не сравнится.