По обвинению в вымогательстве у Никаса Сафронова арестована модель из Москвы





По имеющимся данным, манекенщица обратилась к художнику и заявила, что расскажет в одном из ток-шоу о том, что тот её изнасиловал. При этом от обращения в полицию модель из Москвы отказалась. Она пригрозила знаменитости, что обнародует новость, способную подорвать его репутацию, но может этого не делать, если тот согласится выплатить ей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Именно в момент передачи денег стражи порядка и произвели арест женщины. После чего началось расследование дела.В настоящий момент Таганский суд постановил арестовать подозреваемую в вымогательстве у Никоса Сафронова на два месяца. Марину Рудницкую направят в СИЗО, где той предстоит дожидаться результата работы следователей. В отношении её подруги избрали другую меру в виде домашнего ареста на тот же срок, сообщает Российская газета.