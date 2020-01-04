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По обвинению в вымогательстве у Никаса Сафронова арестована модель из Москвы

По решению Таганского суда Москвы арестована и направлена в СИЗО модель из столицы. Марину Рудницкую обвинили в вымогательстве у Никаса Сафронова 500 тысяч рублей.
По обвинению в вымогательстве у Никаса Сафронова арестована модель из Москвы

По имеющимся данным, манекенщица обратилась к художнику и заявила, что расскажет в одном из ток-шоу о том, что тот её изнасиловал. При этом от обращения в полицию модель из Москвы отказалась. Она пригрозила знаменитости, что обнародует новость, способную подорвать его репутацию, но может этого не делать, если тот согласится выплатить ей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Именно в момент передачи денег стражи порядка и произвели арест женщины. После чего началось расследование дела.

В настоящий момент Таганский суд постановил арестовать подозреваемую в вымогательстве у Никоса Сафронова на два месяца. Марину Рудницкую направят в СИЗО, где той предстоит дожидаться результата работы следователей. В отношении её подруги избрали другую меру в виде домашнего ареста на тот же срок, сообщает Российская газета.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:51

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